Россия решительно осуждает попытки вовлечь Приднестровье в происходящее на Украине (ВИДЕО)

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Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Россия расценивает инциденты в Приднестровье как акты терроризма и ожидает объективного расследования, сказала она.

– Мы встревожены эскалацией напряженности в Приднестровье, где в течение последних дней произошло сразу несколько инцидентов с обстрелами, подрывами официальных и инфраструктурных объектов, – подчеркнула Захарова.

Она также добавила, что “обстановка на левом побережье Днестра надёжно контролируется миротворцами”.

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