Россия просит Молдову не искать угроз там, где их нет, и подтверждает готовность к конструктивному, открытому диалогу

Россия просит Молдову не искать угроз там, где их нет, и подтверждает готовность к конструктивному, открытому диалогу

Работа пункта выездного консульского обслуживания РФ в Приднестровье не нарушает суверенитета Молдовы. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном в понедельник.

Захарова обратила внимание на высказывание лидера Молдовы Майи Санду, которая заявляла, что работа пункта представляет “угрозу территориальной целостности” республики.

– Никакой политики и тем более нарушения суверенитета Республики Молдова в работе упомянутого пункта нет. Речь идёт исключительно об оказании общепринятых консульских услуг проживающим в Приднестровье российским гражданам, которых в регионе более 200 тысяч, – сказала она, сообщает ТАСС. 

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что российская сторона “призывает молдавскую сторону не искать угроз там, где их не существует, а сосредоточиться на решении практических вопросов развития сотрудничества между странами”.

– Со своей стороны подтверждаем готовность к конструктивному, открытому диалогу для их обсуждения, – добавила она.

По словам дипломата, в этой ситуации “важную роль должны сыграть местные и российские СМИ, которые призваны максимально объективно предоставлять информацию без изъятий, угроз и политической цензуры, в том числе со стороны властей”.

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