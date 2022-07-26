Россия просит Молдову не искать угроз там, где их нет, и подтверждает готовность к конструктивному, открытому диалогу

Работа пункта выездного консульского обслуживания РФ в Приднестровье не нарушает суверенитета Молдовы. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном в понедельник.

Захарова обратила внимание на высказывание лидера Молдовы Майи Санду, которая заявляла, что работа пункта представляет “угрозу территориальной целостности” республики.

– Никакой политики и тем более нарушения суверенитета Республики Молдова в работе упомянутого пункта нет. Речь идёт исключительно об оказании общепринятых консульских услуг проживающим в Приднестровье российским гражданам, которых в регионе более 200 тысяч, – сказала она, сообщает ТАСС.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что российская сторона “призывает молдавскую сторону не искать угроз там, где их не существует, а сосредоточиться на решении практических вопросов развития сотрудничества между странами”.

– Со своей стороны подтверждаем готовность к конструктивному, открытому диалогу для их обсуждения, – добавила она.