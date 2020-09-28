Россия продолжит оказывать поддержку Молдове в борьбе с коронавирусом

Россия продолжит оказывать поддержку Молдове в борьбе с коронавирусом

В этом Игоря Додона заверил Владимир Путин. Российский лидер напомнил, что ранее, по просьбе молдавского президента, РФ поставила в РМ 15 тысяч тест-систем на коронавирусную инфекцию. 

Мы готовы и дальше работать на уровне специалистов, санитарных врачей, эпидемиологов, учёных, которые задействованы в этой сфере, чтобы поддержать вас и граждан Молдовы, которые сталкиваются с этой эпидемией. Ещё раз хочу сказать, что рад вас видеть, хорошо, что мы видим друг друга, хоть и в таком, “удалённом” формате, но, тем не менее, это дает нам возможность, не откладывая в долгий ящик, решать те проблемы, которые интересуют и Молдову, и Россию, – сказал Путин. 

Напомним, что ранее Игорь Додон сообщил, что запросил у руководства РФ вакцины против коронавируса для нашей страны.

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