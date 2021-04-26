Россия призывает США и ЕС воздержаться от вмешательства в дела Молдовы

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По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, западные страны вновь предприняли попытки вмешательства, поводами для которых стали принятие парламентом Молдовы Декларации о признании захватнического характера Конституционного суда страны и отмена решения 2019 года об избрании Домники Маноле судьёй КС.

– МИД России неоднократно обращал внимание на прямое вмешательство со стороны США и Евросоюза во внутриполитические процессы Молдовы, их явную политическую ангажированность, способствующую еще большей поляризации молдавского общества. Вновь призываем коллег из США и Евросоюза воздерживаться от вмешательства во внутренние дела Молдовы и не выходить за пределы норм дипломатической этики, – подчеркнула Захарова, пишет ТАСС.

Она обратила внимание на то, что озабоченность в связи с вышеуказанными решениями сразу после их принятия выразили председатель Европейского совета Шарль Мишель и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, а также глава делегации ЕС в Молдове Петер Михалко, посол США Дерек Хоган, а также посольства ряда государств – членов Евросоюза в республике, включая Румынию и Нидерланды.

– Показательно, что, призывая парламент республики уважать решения Конституционного суда, представители США и ЕС, похоже, отказываются проявлять такое же уважение по отношению к действиям законодателей Молдовы. Подобная избирательность в оценках лишний раз подтверждает, что геополитический вектор Кишинёва для них важнее, чем те “демократические ценности”, в защиту которых они выступают, – добавила дипломат.

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