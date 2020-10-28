Россия поможет молдавским фермерам

Россия поможет молдавским фермерам

Кабинет министров одобрил сегодня подписание соглашения между Министерством финансов Российской Федерации и Министерством финансов Республики Молдова о предоставлении безвозвратной финансовой помощи Правительству Республики Молдова в размере до 275 млн рублей. Финансовые средства будут распределены между сельхозпроизводителями нашей страны, пострадавшими в 2020 году из-за сильной засухи и кризиса, вызванного COVID-19. 

– Хочу поблагодарить партнеров из Российской Федерации за то, что они откликнулись на нашу просьбу. Заверяем, что эти деньги будут использованы по назначению сельхозпроизводителями, пострадавшими от стихийных бедствий, – сказал Ион Кику.

В то же время премьер попросил министра сельского хозяйства Иона Пержу подготовить Положение о распределении финансовых средств, чтобы аграрии смогли получить помощь сразу после подписания соглашения. Российская сторона перечислит предусмотренные соглашением финансовые средства в течение 5 дней со дня заключение договора, пишет moldpres.md.

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