Россия подтвердила поставку 182 тысяч доз вакцины “Спутник V” в Молдову в качестве гуманитарной помощи

Россия подтвердила поставку 182 тысяч доз вакцины “Спутник V” в Молдову в качестве гуманитарной помощи

Российская Федерация уведомила по дипломатическим каналам Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты РМ о готовности поставить в нашу страну в качестве гуманитарной помощи 182 тысячи доз вакцины “Спутник V”, из которых 62 тысячи – для Приднестровья. Об этом говорится в сообщении для прессы Минздрава. 

Дата поставки уточняется.

Напомним, решение о предоставлении Молдове российской вакцины принял Владимир Путин в ответ на поступившие в его адрес обращения от Зинаиды Гречаный и Игоря Додона.

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