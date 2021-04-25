Россия подарила партию компьютеров и планшетов столичному лицею имени Гоголя (ФОТО)

Россия подарила партию компьютеров и планшетов столичному лицею имени Гоголя (ФОТО)
Теоретический лицей имени Н. В. Гоголя в Кишинёве получил партию оборудования от представителей Государственной Думы Российской Федерации. Вместе с Послом Российской Федерации Олегом Васнецовым спикер парламента Зинаида Гречаный сопровождала российских официальных представителей во время их визита в учебное заведение, которому подарили компьютеры и планшеты.

Спикер поблагодарила российских гостей за этот дар.
– Будущее принадлежит молодежи и детям, и инвестиции в их образование являются и должны оставаться приоритетом для всех. Визит российской делегации в Республику Молдова, безвозмездное предоставление партии вакцины, а также техническая помощь средней школе являются доказательством доброй дружбы и сотрудничества между нашими странами, – отметила она. 

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