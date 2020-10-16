Россия подарила Кишинёву 5 спецмашин для уборки: техника прибыла в столицу (ФОТО, ВИДЕО)

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В Кишинёв прибыли 5 многофункциональных машин, предназначенных в том числе для уборки снега с дорог. Они были подарены Государственным унитарным предприятием “Экотехпром” из Российской Федерации по запросу генпримара Иона Чебана.

У 3 из 5 машин есть функция мытья дорог и нанесения противогололёдного материала. Машины 2017 года выпуска, и их приобретение обошлось бы нам в полтора миллиона за каждую. На данный момент нам требуется ещё не менее 30 таких единиц техники, – отметил Чебан.

Транспортировку, ввоз и регистрацию переданных в дар транспортных средств обеспечило МП “Управление EXDRUPO”. По словам генпримара, сегодня Кишинёв остро нуждается в таких специальных транспортных средствах, так как снегоуборочные машины, находящиеся в распоряжении ведомства, старые и часто выходят из строя.

В настоящее время у нас в общей сложности 68 транспортных единиц, которые могут быть задействованы в уборке снега, из них 21 – многофункциональные машины. В дальнейшем мы намерены пополнить автопарк муниципального предприятия “Exdrupo”, – заявил Ион Чебан.

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