Россия передала больницам Гагаузии партию кислородных концентраторов (ФОТО)

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Переданное оборудование, которое крайне необходимо медицинским учреждениям Гагаузии для обеспечения эффективного лечения при заболеваниях COVID-19, было приобретено в рамках российской гуманитарной помощи, организованной Общественным советом при Россотрудничестве. В ближайшее время при непосредственном участии Общественного совета при Россотрудничестве будет организована передача второй партии оборудования для нужд медицинских учреждений Гагаузии.

В церемонии передачи оборудования приняли участие башкан Гагаузии Ирина Влах, третий секретарь Посольства Российской Федерации в Республике Молдова Алексей Белянин, главные врачи и медицинский персонал районных больниц Гагаузии. Влах в своем выступлении выразила слова искренней благодарности России за оказываемую поддержку, пишет gagauzino.md.

– Полученная помощь в виде медицинского оборудования исключительно важна, своевременна и свидетельствует о том, что Россия в очередной раз приходит на помощь народу Гагаузии в трудные времена, – сказала башкан.

– Гагаузия имеет давние устойчивые контакты с российскими регионами. Во время пандемии субъекты Российской Федерации при поддержке Посольства находят возможность для приобретения и доставки медицинских препаратов и оборудования либо при поддержке общественных организаций и предпринимательских кругов перечислять средства для покупки аппаратуры и сопутствующих медикаментов, – отметил в свою очередь Алексей Белянин.

Ранее посол России в Молдове Олег Васнецов вручил систему видео эндоскопии Чадыр-Лунгской районной больнице, а также аппараты искусственной вентиляции легких для медицинских учреждений автономии.

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