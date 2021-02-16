Россия передала больницам Гагаузии партию кислородных концентраторов (ФОТО)

Россия передала больницам Гагаузии партию кислородных концентраторов (ФОТО)

Переданное оборудование, которое крайне необходимо медицинским учреждениям Гагаузии для обеспечения эффективного лечения при заболеваниях COVID-19, было приобретено в рамках российской гуманитарной помощи, организованной Общественным советом при Россотрудничестве. В ближайшее время при непосредственном участии Общественного совета при Россотрудничестве будет организована передача второй партии оборудования для нужд медицинских учреждений Гагаузии.

В церемонии передачи оборудования приняли участие башкан Гагаузии Ирина Влах, третий секретарь Посольства Российской Федерации в Республике Молдова Алексей Белянин, главные врачи и медицинский персонал районных больниц Гагаузии. Влах в своем выступлении выразила слова искренней благодарности России за оказываемую поддержку, пишет gagauzino.md.

– Полученная помощь в виде медицинского оборудования исключительно важна, своевременна и свидетельствует о том, что Россия в очередной раз приходит на помощь народу Гагаузии в трудные времена, – сказала башкан.

– Гагаузия имеет давние устойчивые контакты с российскими регионами. Во время пандемии субъекты Российской Федерации при поддержке Посольства находят возможность для приобретения и доставки медицинских препаратов и оборудования либо при поддержке общественных организаций и предпринимательских кругов перечислять средства для покупки аппаратуры и сопутствующих медикаментов, – отметил в свою очередь Алексей Белянин. 

Ранее посол России в Молдове Олег Васнецов вручил систему видео эндоскопии Чадыр-Лунгской районной больнице, а также аппараты искусственной вентиляции легких для медицинских учреждений автономии.

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