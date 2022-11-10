Россия объявила сотрудника посольства Молдовы персоной нон грата

Россия объявила сотрудника посольства Молдовы персоной нон грата
Москва объявила сотрудника посольства Молдовы персоной нон грата, сообщили в Министерстве иностранных дел.

– Девятого ноября в МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Российской Федерации Л. Дарий, которому вручена нота министерства об объявлении “persona non grata” сотрудника посольства Молдавии в Москве, — говорится в публикации министерства.
В ведомстве добавили, что эти действия стали ответом на аналогичное решение Кишинёва в отношении сотрудника российского посольства, передаёт РИА Новости.

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