Россия объявила о разработке ещё одной вакцины от коронавируса

0

Специалисты НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ разрабатывают ещё одну вакцину против новой коронавирусной инфекции. Предварительные результаты могут появиться уже в ближайшее время.

Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передаёт tass.ru.

Учреждение имеет высокий научный потенциал, в нём существуют как научная, так и научно-производственная площадки, занимающиеся диагностиками. Сегодня разрабатывается на площадке этого института ещё одна вакцина против новой коронавирусной инфекции. Мы ожидаем первых предварительных результатов в ближайшее время, – сказал министр.

Как пояснил директор НИИ Дмитрий Лиознов, вакцина для интраназального применения сделана на основе вируса гриппа.

Это похожая технология со “Спутником V”, которую мы все знаем, но в данном случае используется вирус гриппа. Эффект, мы будем надеяться, будет такой же хороший, как и у остальных наших вакцин. Планируется начало клинических испытаний уже осенью, таким образом, в лучшем случае, зимой- следующей весной препарат будет доступен, – пояснил он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.