Россельхознадзор с 15 августа запретит ввоз в РФ растительной продукции из нескольких регионов Молдовы

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С 15 августа в Россию будет запрещен ввоз из нескольких регионов Молдовы растительной продукции в связи с частым выявлением в ней опасных карантинных объектов. Об этом сообщила советник руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Юлия Мелано.

– Россельхознадзор вынужден ввести с 15 августа 2022 года временные ограничения на ввоз растительной подкарантинной продукции на территорию РФ из районов Республики Молдова, – сказала Мелано.

Под запрет попала продукция из районов: Новоаненский, Бессарабский, Бричанский, Кагульский, Кантемирский, Каларашский, Каушанский, Чимишлийский, Криулянский, Дондюшанский, Дрокиевский, Единецкий, Фалештский,Флорештский, Глодянский, Хынчештский, Яловенский, Леовский, Ниспоренский, Окницкий, Оргеевский,Резинский, Рышканский, Сынджерейский, Сорокский, Страшенский, Шолданештский, Штефан-Водский, Тараклийский, Теленештский и Унгенский, а также автономного территориального образования Республики Молдова Гагаузия и муниципалитетов Кишинев, Бельцы.

По словам Мелано, причиной запрета стало неоднократное обнаружение опасных карантинных объектов в молдавской продукции, поступающей на территорию России, передает mskagency.ru.

– Об этом молдавская сторона была ранее неоднократно проинформирована службой. Однако должной реакции от них не последовало. Меры, предпринимаемые молдавской стороной, по соблюдениям международных и российских фитосанитарных требований при поставках подкарантинной продукции в РФ являются недостаточными. Учитывая изложенное, в целях защиты территории РФ от проникновения и распространения карантинных объектов вводятся вышеуказанные ограничения, – уточнила она.

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