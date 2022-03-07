Россельхознадзор разрешил поставки косточковых и семечковых плодов из Молдовы

Россельхознадзор разрешил поставки косточковых и семечковых плодов из Молдовы
Россельхознадзор с 5 марта снял ограничения на ввоз подкарантинной продукции в Россию из пяти стран, в том числе, из Молдовы. 

— Россельхознадзор с 5 марта 2022 года отменяет введенные ранее ограничения и возобновляет ввоз подкарантинной продукции в Россию из пяти стран, со всей территории, без учета ограничений по предприятиям-производителям, — говорится в сообщении, цитируемом «РИА Новости». 
По данным Россельхознадзора, разрешается ввоз: груш из Боснии и Герцеговины, косточковых плодов и орехов из Китая, косточковых и семечковых плодов из Молдовы, косточковых и семечковых плодов из Сербии, картофеля из Бангладеша, яблок из Азербайджана.
Решение было принято ведомством по результатам анализа информации о принятых мерах по недопущению нарушений фитосанитарных требований РФ и стран-членов ЕАЭС, представленной национальными организациями по карантину и защите растений вышеперечисленных стран.

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