Роспотребнадзор рекомендовал переболевшим COVID-19 вакцинироваться через несколько месяцев

Роспотребнадзор рекомендовал переболевшим COVID-19 вакцинироваться через несколько месяцев

Роспотребнадзор советует людям, переболевшим COVID-19, сделать прививку через несколько месяцев после перенесенного заболевания. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

– У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более надежную защиту. Рекомендуется привиться через несколько месяцев после перенесенного заболевания, – уточнили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также напомнили, что вакцины против COVID-19 не влияют на ДНК и способность иметь детей, передаёт tass.ru.

– Если вы в настоящее время пытаетесь забеременеть, вам не нужно избегать беременности после вакцинации от COVID-19, – добавили в службе.

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