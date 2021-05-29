Роспотребнадзор рекомендовал переболевшим COVID-19 вакцинироваться через несколько месяцев

– У людей, которые выздоравливают после COVID-19, развивается естественный иммунитет к вирусу, но пока достоверно неизвестно, как долго он длится и насколько хорошо вы защищены. Вакцины обеспечивают более надежную защиту. Рекомендуется привиться через несколько месяцев после перенесенного заболевания, – уточнили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также напомнили, что вакцины против COVID-19 не влияют на ДНК и способность иметь детей, передаёт tass.ru.