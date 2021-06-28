Роспотребнадзор разработал назальный спрей с антителами от ОРВИ

0

Специалисты Роспотребнадзора создали спрей для носа, содержащий антитела к различным респираторным инфекциям. Об этом сообщает газета “Известия” со ссылкой на научного сотрудника Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии (МНИИЭМ) им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Владимира Алешкина.

– Нужно время для того, чтобы у человека сработал иммунитет при встрече с инфекцией. Пока этот ответ вырабатывается, можно искусственным образом внести антитела. Наш препарат – это, по сути, заместительная терапия. Можно представить себе, что при повышенном количестве зараженных коронавирусом в день (это та ситуация, которая наблюдается сейчас) человек утром, перед входом в метро, впрыскивает себе антитела в нос, и они работают у него на слизистой около 10 часов, то есть на протяжении всего дня, – сообщил Владимир Алешкин.

Как пояснил Алешкин, основой нового препарата является донорская кровь, при изготовлении лекарства присутствие в нем микроорганизмов, в том числе вирусов, исключается. По его словам, препарат не должен быть дорогим, поскольку необходимую субстанцию получают из отходов при фракционировании крови. Он также сообщил название нового препарата – “КИП назальный”, передаёт tass.md.

Для содержания антител в препарате были применены тесты немецкой компании “Евроиммун”, по их результатам в лекарстве были обнаружены в высоких концентрациях антитела к целому ряду респираторных патогенов вирусной и бактериальной природы.

Как сообщили специалисты МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского, сейчас выполнена научная часть, разработана схема получения субстанции и готовая лекарственная форма. Также проведены испытания на безвредность препарата на обезьянах, получены первые подтверждения высокой эффективности лекарства. Ведется подготовка к клиническим испытаниям для последующей регистрации препарата.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.