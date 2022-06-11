Роспотребнадзор призвал усилить меры по выявлению людей с симптомами оспы обезьян

Роспотребнадзор призвал усилить меры по выявлению людей с симптомами оспы обезьян

Выявление лиц, которые могут быть заражены оспой обезьян, необходимо усилить на территории России. Это следует из рекомендаций службы по организации противоэпидемических мероприятий.

Так, Роспотребнадзор призывает усилить меры по выявлению лиц с симптомами, не исключающими оспу обезьян, прибывших из эпидемически неблагополучных стран, обеспечить тщательный сбор эпидемиологического анамнеза у лиц, обратившихся за медицинской помощью с симптомами, не исключающими оспу обезьян, в первую очередь прибывшими из-за рубежа в течение 21-го дня, передает rg.ru.

На данный момент на территории России не зафиксировано случаев заражения оспой обезьян. Однако если будет подозрение на заболевание, то контактировавшего с вирусом следует изолировать на 21 день, говорится в документах.

По оценкам Роспотребнадзора, прививка от натуральной оспы, которую в России ставили всем вплоть до 1980 года, предварительно должна защитить от заражения оспой обезьян. Однако проводить вакцинацию населения или групп риска от натуральной оспы не планируется.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md