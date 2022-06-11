Роспотребнадзор призвал усилить меры по выявлению людей с симптомами оспы обезьян

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Выявление лиц, которые могут быть заражены оспой обезьян, необходимо усилить на территории России. Это следует из рекомендаций службы по организации противоэпидемических мероприятий.

Так, Роспотребнадзор призывает усилить меры по выявлению лиц с симптомами, не исключающими оспу обезьян, прибывших из эпидемически неблагополучных стран, обеспечить тщательный сбор эпидемиологического анамнеза у лиц, обратившихся за медицинской помощью с симптомами, не исключающими оспу обезьян, в первую очередь прибывшими из-за рубежа в течение 21-го дня, передает rg.ru.

На данный момент на территории России не зафиксировано случаев заражения оспой обезьян. Однако если будет подозрение на заболевание, то контактировавшего с вирусом следует изолировать на 21 день, говорится в документах.

По оценкам Роспотребнадзора, прививка от натуральной оспы, которую в России ставили всем вплоть до 1980 года, предварительно должна защитить от заражения оспой обезьян. Однако проводить вакцинацию населения или групп риска от натуральной оспы не планируется.

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