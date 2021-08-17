Роспотребнадзор официально предупредил об опасности постковидного синдрома

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Он наблюдается примерно у трети переболевших коронавирусом и включает в себя различные осложнения в виде тромбозов, у 31,7% — одышка, у 13,5% — кашель, еще 12,7% жалуются на боли в груди и тахикардию. По другим данным, среди часто встречающихся проявлений синдрома — усталость и неспособность работать. Об этом рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова.

Для профилактики синдрома переболевшим рекомендуется пройти углубленную диспансеризацию. Ранее инфекционист оценил вероятность повышения летальности коронавируса в будущем. По мнению специалиста, более вероятно, что болезнь станет более затяжной, передаёт lenta.ru.

– Скорее всего, будет хронизация процесса, более длительные лонг-ковиды, более выраженные постковидные синдромы, то есть инвалидизация человека, — сказал он.

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