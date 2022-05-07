Роспотребнадзор: Есть риск заразиться клещевым энцефалитом, не выходя из дома

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Каждый год весной инфекционисты и санитарные врачи напоминают о том, что, отправляясь в лес, парк или на дачу, нужно беречься от клещей – эти членистоногие переносят немало опасных инфекций, в том числе, клещевой энцефалит. При этом риск заразиться им есть даже у тех, кто не был на природе.

Возбудитель болезни (вирус клещевого энцефалита) чаще всего передается человеку при присасывании зараженного вирусом клеща через его слюну. Но “подхватить” клеща можно и дома – его может принести с прогулки собака или кошка, вернувшийся из похода ребенок. Иногда клещей приносят на букетах, сообщает Роспотребнадзор.

Вот почему надо обязательно осматривать одежду людей и шерсть питомцев, вернувшись с прогулки. Снимать обнаруженных клещей нужно осторожно, не голыми руками, а, например, защитив пальцы тонкой тканью, причем потом руки надо тщательно помыть. Дело в том, что заразиться можно даже без укуса клеща – просто если его случайно раздавить, вирус может проникнуть через микротравмы в коже, передает rg.ru.

Еще один нестандартный способ заразиться – если пить сырое молоко (козье и коровье), потому что во время массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. Более того, заразным может оказаться не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него без кипячения: творог, сметана, сливочное масло. Поэтому на эндемичных территориях надо строго соблюдать правило: молоко обязательно кипятить.

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