“Ромео” из Рыбницы устроил пьяный дебош, чтобы вернуть возлюбленную

“Ромео” из Рыбницы устроил пьяный дебош, чтобы вернуть возлюбленную

Инцидент произошёл в селе Жура Рыбницкого района. Односельчанин выбил входные двери и против воли владелицы вошёл в дом, угрожая ей физической расправой. Об этом 44-летняя женщина сообщила правоохранителям.

Прибывшие на место инспекторы задержали двух приятелей 22 и 34 лет. Как было установлено, накануне вечером товарищи выпивали. В беседе младший из мужчин признался, что хочет вернуть любимую – 21-летнюю соседку. Под хмельком приятели отправились поговорить. Но разговор не задался. Прорваться к возлюбленной «Ромео» удалось только с третьей попытки: всё это время хозяйка дома – мать девушки – пыталась выпроводить незваного гостя. Тогда он применил силу. Угрожая женщине, выбил окно и две двери на веранде.

Мужчины были задержаны. Теперь молодому человеку за свои действия придётся отвечать по закону.

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