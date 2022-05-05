Роковой обгон: водитель врезался в дерево и повредил чужое авто

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У села Зозуляны Рыбницкого района произошло дорожно-транспортное происшествие.

ГАЗ-53 двигался по главной дороге и сворачивал с трассы. В этот момент Mercedes решил его обогнать.

Увидев, что полоса для обгона несвободна, а вернуться в свою уже не успевает, 26-летний водитель легковушки выехал за пределы проезжей части, зацепил припаркованный у обочины ВАЗ, а после врезался в дерево. От удара ВАЗ опрокинуло на бок, пишет mvdpmr.org.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Обошлось без пострадавших.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.

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