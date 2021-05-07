Родные ищут пропавшую девушку-подростка из Страшен

0

Правоохранители ведут поиски 15-летней жительницы села Панашешты Страшенского района.

Несовершеннолетняя вышла из дома бабушки, проживающей в селе Пырыта Дубоссарского района. Информацию для publika.md подтвердила пресс-секретарь инспекторат полиции Дубоссар Елена Бэетрэу.

В последний раз несовершеннолетнюю видели около 19:30 4 мая. Девушка, предположительно, находилась со знакомым парнем.

Приметы пропавшей: рост 160 см, каштановые волосы. В день исчезновения на ней были белые кроссовки и жёлтая спортивная одежда.

Всех, кто что-либо знает о пропавшей девушке, просят позвонить по телефонам: 024 855 234 или 078 870 410.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.