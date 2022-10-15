Родные и полиция ищут девочку-подростка

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От 14-летней школьницы нет вестей уже 5 дней.

Девочка ушла из дома 10 октября. Где она находится – неизвестно, пишет unimedia.info.

Приметы пропавшей: рост 1,60 м, телосложение среднее, волосы каштановые, глаза карие.

Несовершеннолетняя была одета в чёрную куртку, чёрные спортивные штаны и чёрные кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просят обращаться по телефонам: 112, 060 201 226 или 060 201 215.

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