Родник “Тамара” будет реабилитирован: примария спросила мнения горожан на этот счет

0

Сегодня были организованы общественные обсуждения, чтобы узнать мнение жителей Кишинева, посещающих родник “Тамара” в парке “Валя Морилор”, о том, как следует благоустроить эту зону.

Как отметил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, мнение кишиневцев на этот счет очень важно, а все высказанные идеи будут приняты во внимание.

– В ближайшее время мы подготовим эскиз проекта. Несомненно то, что большинство присутствовавших отметили, что этот район должен оставаться аутентичным, но по некоторым аспектам необходимо улучшение. В целом мы намерены обустроить дорожки к источнику, реабилитировать зону, где люди занимаются спортом и купаются, а также сам источник, – рассказал Чебан.

Работы по реабилитации этого места включены в план сектора Центр на текущий год.

Напомним, что в 2020 году были отремонтированы несколько входов в парк “Валя Морилор”.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.