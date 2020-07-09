Родительская з(р)абота

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О том, должны или нет работать детские сады в период пандемии

На протяжении месяца ряд неправительственных организаций и некоторые родители требуют от властей, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в РМ, возобновить деятельность дошкольных учреждений. Сначала акции протеста прошли перед зданием местной администрации г. Бельцы, а неделю спустя был организован митинг и перед резиденцией правительства, где располагается и Минобразования.

Социализация или пособие

С требованием открыть детские сады в Кишинёве 1 июля на протест вышли пару десятков членов общественной организации Părinţi solidari («Солидарные родители»). Соблюдая социальную дистанцию и меры индивидуальной защиты, участники выстроились буквой П перед зданием кабмина, держа в руках плакаты разного содержания: «Откройте детские сады!», «Детям нужна социализация, а не онлайн», «Дети – без детсадов, родители – без зарплаты!» и другие. Наличие малышей в колясках на акции подсказывало, что поддержать требования НПО пришли и некоторые мамы.

Как следовало из слов одной из организаторов, главы НПО Părinţi solidari Аллы Ревенко, они вынуждены были выйти на протест, потому что родители, у которых есть дети дошкольного возраста, с начала пандемии не защищены социально.

– С закрытием детсадов в середине марта по всей стране более 150 тыс. малышей дошкольного возраста остались с родителями и старшими родственниками дома, – отметила в комментарии журналистам А. Ревенко. – Приостановился воспитательный и образовательный процесс. Но это полбеды. Спустя три месяца родителей стали вызывать на работу. С 15 мая, когда завершился режим чрезвычайного положения, нам активно начали писать родители с просьбой помочь разрешить проблему закрытых детсадов. В большинстве случаев дошкольники не могут быть оставлены без надзора. Люди ищут выход, но, к сожалению, уже случились две трагедии, когда погибли малыши, оставленные без присмотра. Под нажимом родителей мы запустили петицию в надежде, что будем услышаны правительством. Неоднократно мы выступали и в СМИ, поднимали проблему в социальных сетях, но до сих пор не найдено никаких решений.

Председатель Părinţi solidari говорит, что они ждут от правительства реализации одного из двух предлагаемых ими вариантов:

Постепенно открывать детские сады, исходя из количества детей, чьи родители работают и захотят водить своих чад в учреждения с соблюдением всех мер безопасности. Выплачивать социальную помощь одному из родителей – кто вынужден сидеть с ребёнком дома. По мнению организатора акции протеста, деньги можно взять из средств, заложенных в госбюджете на финансирование воспитанников дошкольных учреждений. Вместе с тем Алла Ревенко считает, что государство должно в законодательном порядке разрешить родителям брать оплачиваемый отпуск, чтобы они могли сидеть с детьми дома на самоизоляции, если будут выявляться случаи инфицирования коронавирусом в детсадах.

Главное, чтобы соблюдались права детей, их безопасность и здоровье. Здоровье и безопасность приоритетней, чем право на образование, которое может быть обеспечено посредством различных альтернативных форм, как было в период действия режима чрезвычайного положения.

Заложники взрослых

Омбудсмен, народный адвокат по правам ребёнка Майя Бэнэреску в комментарии «АиФ в Молдове» сказала, что в нынешней ситуации, при которой зарегистрировано достаточно большое количество инфицированных детей (более 900), специалисты хорошо подумают, прежде чем дать добро на открытие детсадов. Соответствующее решение может вынести только Национальная комиссия общественного здоровья (НКОЗ), но вряд ли она пойдёт на это, пока в стране ежедневно регистрируются 250 – 300 случаев заражения COVID-19.

Как следовало из разъяснений народного адвоката по правам ребёнка, на данном этапе власти обязаны подготовить дошкольные учреждения к приёму воспитанников, согласно требованиям, выдвинутым госслужбой общественного здоровья. Если детсады пройдут проверку спецкомиссии, у них есть все шансы возобновить деятельность при соответствующем решении НКОЗ. В первую очередь детсады откроются в тех населённых пунктах, где не будет случаев COVID-19. Однако это будет обсуждаться не раньше 15 июля.

– Но здесь возникает очень серьёзная проблема: требуя открытия детсадов, мы пытаемся решить вопрос родителей, ставя детей в ситуацию риска, – разъясняет М. Бэнэреску. – Существуют различные мнения: одни говорят, что дети не могут заразиться, другие утверждают, что наоборот. Но нельзя экспериментировать на детях, ведь это ещё неизученная болезнь, мы не знаем, каковы последствия её влияния на развитие ребёнка, поэтому важно защищать детей. Совместно с обществом, властями мы должны обсудить вопрос материальной поддержки одного из родителей, законного представителя, чтобы он мог находиться дома с ребёнком, пока детсады не работают. Потому что основная причина, по которой взрослые требуют открыть детсады, – это отсутствие средств к существованию, так как исчерпались все финансовые запасы.

По словам омбудсмена, когда началась пандемия, она направила официальный запрос в Министерство образования с предложением, чтобы Национальная комиссия по чрезвычайной ситуации рассмотрела вопрос перенаправления средств, заложенных в бюджете госведомства на каждого ребёнка, на поддержку тех семей, которые в этом нуждаются. Однако никакой реакции не последовало. В этой связи адвокат по правам ребёнка актуализирует письмо в контексте нынешней ситуации и направит его повторно в Минобразования.

– Я так вижу решение вопроса, но не следует настаивать на непременном открытии детсадов в нынешней ситуации, – убеждена адвокат по правам ребёнка. – Я не против, если будет соответствующее решение эпидемиологов и Нацкомиссии по общественному здоровью и если Министерство образования, местные органы власти готовы открыть дошкольные учреждения. Главное, чтобы соблюдались права детей, их безопасность и здоровье. Здоровье и безопасность приоритетней, чем право на образование, которое может быть обеспечено посредством различных альтернативных форм, как было в период режима чрезвычайного положения.

Стерильное детство

В комментарии «АиФ» советник МСК Александр Одинцов сказал, что вопрос о перенаправлении бюджетных средств рассматривался в мунсовете.

– Один из проектов, который мы утвердили, позволит обеспечить детсады оборудованием и фильтрованной водой за счёт экономии средств, образовавшихся в связи с тем, что дети не питаются в дошкольных учреждениях в период карантина, – отметил А. Одинцов. – Я считаю, что это важный проект, который позволит нашим детям пить чистую воду и избавит родителей от необходимости собирать деньги на покупку бутилированной воды. Но не нужно забывать, что львиную долю бюджета муниципальной системы образования составляет зарплата педагогических кадров, которую им не прекращали выплачивать.

Вместе с тем, как следует из информации, обнародованной мэром Кишинёва Ионом Чебаном, местная власть ведёт подготовку дошкольных учреждений к возобновлению работы, на что тоже нужны финансы. На своей странице в Telegram Ион Чебан написал, что для 126 дошкольных учреждений столицы, которые посещают более 32 300 детей, были закуплены средства, позволяющие соблюдать меры индивидуальной защиты, на общую сумму 4 млн 442 тыс. леев. Приобретены дезинфицирующие средства для рук и поверхностей, инфракрасные термометры, антибактериальные лампы, мягкий инвентарь, сушилки для рук, защитные маски для работников пищеблоков и медицинских пунктов, визоры и т. д.

Тема активно обсуждается и в соцсетях. Мнения родителей разделились. Кто-то ни в коем случае не хочет рисковать здоровьем малышей, другие считают, что дети подвергаются риску в любом случае, так как их родители ходят на работу. Кто-то хочет социальную помощь, а кто-то сетует, что она бесполезна, так как всё равно государство много предложить не сможет. Вопрос непростой, но найти решение этой проблеме можно. Главное – чтобы стороны пришли к компромиссу.

Мнение эксперта

Риск не уместен

Николай Фуртунэ, директор Национального центра общественного здоровья:

– Хочу спросить матерей и отцов, которые настаивают на том, чтобы детей принимали в дошкольные учреждения: «Вы берёте на себя часть ответственности за то, что ваш ребёнок может заразиться? Вы можете себе представить ребёнка, который целый день будет носить маску?» Конечно, нет. Представьте детей в небольших группах без игрушек, когда им по 20 раз на день придётся дезинфицировать руки спиртосодержащим раствором. Это нереально.

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Битва мам

М. Виеру: «Видела на митинге лозунг о том, что власть молчит, а дети гибнут. Так это происходит не потому, что детсады закрыты. Вам так нравится извлекать выгоду из чужой боли? Вы можете понять, что в Молдове нет возможности организовывать группы по 10 детей? Вы постоянно обвиняете во всём детсады. Прекратите уже. А если дети заразятся в группах, тоже детсады будут виноваты?»

А. Чегурян: «У многих детей слабый иммунитет, и если они будут контактировать со всеми, то неизвестно, сколько летальных исходов будет. Просите выплаты мамам минимальной зарплаты по стране, чтобы они могли находиться дома с детьми в период пандемии».

В. Урекяну: «Минимальная зарплата, чтобы сидеть с детьми дома? Вы серьёзно говорите? Сколько услуг можно оплатить из этой минимальной зарплаты (коммунальные, съём жилья, питание)?»

Любовь Чегаровская