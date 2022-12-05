Родителям вновь разрешили присутствовать на новогодних утренниках в столичных детсадах

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В этом году родители смогут присутствовать на новогодних утренниках в столичных детских садах. Такое решение приняла примария муниципия.

– Мы знаем, что вирусы никуда не делись, но кризисной ситуации в сфере здравоохранения, как во время обострения с COVID-19, у нас сейчас нет, поэтому утренники в детсадах можно проводить с участием родителей. Конечно, с соблюдением норм безопасности и гигиены, – отметил Ион Чебан.

Кроме того, примария Кишинёва четвёртый год подряд закупит подарки к зимним праздникам для более чем 32 тысяч воспитанников детских садов.

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