Родителям на заметку: медосмотр перед садом и школой нужно пройти до 20 августа

0

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сообщает о необходимости предварительной записи на медицинские осмотры детей для поступления в дошкольные учреждения и школы. Пройти медосмотр необходимо до 20 августа.

Так, медицинские осмотры будут организованы по обязательной предварительной записи, с указанием точной даты и времени, в зависимости от количества желающих пройти обследование.

Медосмотр будет проводиться следующим образом:

проведение обязательной вакцинации в соответствии с возрастом ребёнка и показаниями;

тщательный медицинский осмотр ребёнка семейным врачом;

в случае отсутствия проблем со здоровьем – выдача семейным врачом медицинской справки (F-027);

в случае обнаружения какой-либо патологии будет разработан индивидуальный план консультаций со специалистами, а также план лечения в зависимости от состояния здоровья.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.