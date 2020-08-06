Родителям на заметку: медосмотр перед садом и школой нужно пройти до 20 августа

Родителям на заметку: медосмотр перед садом и школой нужно пройти до 20 августа

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сообщает о необходимости предварительной записи на медицинские осмотры детей для поступления в дошкольные учреждения и школы. Пройти медосмотр необходимо до 20 августа.

Так, медицинские осмотры будут организованы по обязательной предварительной записи, с указанием точной даты и времени, в зависимости от количества желающих пройти обследование.

Медосмотр будет проводиться следующим образом:

  • проведение обязательной вакцинации в соответствии с возрастом ребёнка и показаниями;
  • тщательный медицинский осмотр ребёнка семейным врачом;
  • в случае отсутствия проблем со здоровьем – выдача семейным врачом медицинской справки (F-027);
  • в случае обнаружения какой-либо патологии будет разработан индивидуальный план консультаций со специалистами, а также план лечения в зависимости от состояния здоровья.

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