Родителям детсадовцев напоминают о запрете на сбор денег на подарки

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Родителям дошкольников напоминают о том, что они не должны сдавать деньги на покупку подарков по случаю зимних праздников. О случаях сбора средств следует сообщать в правоохранительные органы.

С таким призывом к гражданам, пишет ipn.md, на оперативном совещании муниципальных служб выступила вице-примар Анжела Кутасевич.

Издан приказ о запрете сбора денег. Каждый менеджер несёт ответственность и предупреждён о санкциях, которые будут применяться в случае неофициального сбора денег в этот период, – уточнила Кутасевич.

По случаю зимних праздников муниципалитет выделил более 30 тысяч подарков для воспитанников детских садов. Они уже распределены по секторам столицы. Их закупка обошлась бюджету в 766 тысяч леев.

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