Родителям детсадовцев напоминают о запрете на сбор денег на подарки

Родителям детсадовцев напоминают о запрете на сбор денег на подарки

Родителям дошкольников напоминают о том, что они не должны сдавать деньги на покупку подарков по случаю зимних праздников. О случаях сбора средств следует сообщать в правоохранительные органы.

С таким призывом к гражданам, пишет ipn.md, на оперативном совещании муниципальных служб выступила вице-примар Анжела Кутасевич.

Издан приказ о запрете сбора денег. Каждый менеджер несёт ответственность и предупреждён о санкциях, которые будут применяться в случае неофициального сбора денег в этот период, – уточнила Кутасевич.

По случаю зимних праздников муниципалитет выделил более 30 тысяч подарков для воспитанников детских садов. Они уже распределены по секторам столицы. Их закупка обошлась бюджету в 766 тысяч леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md