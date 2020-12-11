Родителям, аниматорам и фотографам запрещено посещать утренники в детских садах

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Главное управление образования, спорта и молодёжи примарии Кишинёва издало распоряжение, запрещающее присутствие родителей, аниматоров, фотографов и других лиц, не имеющих отношения к дошкольным учреждениям, на утренниках, организованных по случаю новогодних праздников.

Данная мера входит в список ограничений, применяемых муниципалитетом для минимизации передачи вируса COVID-19, пишет moldpres.md.

В ведомстве предупреждают, что празднование Рождества и Нового года может проводиться только в группах. В целях соблюдения правил предосторожности запрещено арендовать костюмы и организовывать сладкие обеды для детей, а также осуществлять сбор денег на подарки, напоминает источник.

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