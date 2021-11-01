Родители требуют отменить решение о продлении каникул. Минобразования против

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Петиция с требованием отменить решение о продлении школьных каникул была передана сегодня правительству. Её подписали около 1000 родителей. Они призвали кабмин позволить детям вернуться в школы. Минобразования, однако, остаётся непреклонным.

В частности, в сообщении для прессы ведомства говорится о том, что Минобразования “относится с пониманием и разделяет переживания родителей, однако главной обеспокоенностью является состояние здоровья учеников и дидактических кадров в контексте роста числа случаев заболевания коронавирусом. Министерство будет сотрудничать с директорами образовательных учреждений для поиска лучших решений и сроков отработки учениками уроков”.

Напомним, школьные каникулы были продлены до 7 ноября включительно.

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