Родители школьников требуют отменить решение о продлении каникул

Родители школьников требуют отменить решение о продлении каникул

В Сети появилась петиция в адрес правительства об аннулировании решения о продлении каникул до 7 ноября. Авторами выступили родители школьников, которые категорически не согласны с данной мерой и требуют от кабмина отменить её и позволить детям вернуться за парты.

На момент выхода публикации петицию подписали уже свыше 700 человек.

Напомним, что дети должны были возобновить учёбу завтра, 1 ноября, однако Министерство образования по рекомендации НЧКОЗ решило продлить каникулы ещё на неделю.

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