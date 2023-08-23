Родителей призывают не покупать школьникам воздушные шары с гелием к 1 сентября

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Министерство окружающей среды выступило с просьбой к администрациям образовательных учреждений запретить использование воздушных шаров на линейке 1 сентября.

Надутые гелием воздушные шары, которые используются в основном на различных мероприятиях и праздниках, представляют угрозу для окружающей среды. Эти воздушные шары не так безобидны, поскольку изготовлены из небиоразлагаемых материалов, могут летать на большие расстояния и вызвать многочисленные экологические проблемы, – предупреждают специалисты, пишет moldpres.md.

Согласно проведённым исследованиям, в зависимости от материала, из которого изготовлен воздушный шар, он может оставаться в воздухе не менее 8-10 часов, если изготовлен из латекса, и до нескольких недель, если изготовлен из фольги. Однако рано или поздно они лопаются, остатки попадают в леса и водоёмы. Попадая в окружающую среду, воздушные шары превращаются в отходы, которые могут погубить птиц и животных, которые воспринимают их как пищу. Группа исследователей из Австралии обнаружила, что в общей сложности каждая пятая морская птица погибает в результате поедания остатков воздушных шаров.

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