Родителей предупреждают о росте сексуальной эксплуатации детей в Интернете

0

С начала года сотрудники Следственного управления по расследованию киберпреступлений Национального следственного инспектората возбудили 31 уголовное дело по фактам злоупотреблений и сексуальной эксплуатации детей в Интернете.

В этой связи полиция призывает родителей к бдительности и предупреждает о высокой степени опасности и учащении случаев безнравственных действий, в которых участвуют дети, пишет ipn.md.

Уголовные дела были возбуждены по фактам детской порнографии, сексуальных домогательств и совращению несовершеннолетних в сексуальных целях. В то же время, на платформе siguronline.md в первом полугодии было зарегистрировано 36 случаев сексуального насилия над детьми. Средний возраст детей, подвергшихся сексуальному насилию в Интернете, составляет 13 лет, но поступила информация и о случаях, когда дети младшего возраста, даже 7-9 лет, получают сообщения, не соответствующие их возрасту.

Специалисты предупреждают, что в нынешней эпидемиологической ситуации большая часть детских занятий перекочевала в онлайн-среду. Из-за отсутствия живого общения с друзьями, сверстниками и одноклассниками дети завязывали онлайн-дружбу и любовные отношения, общались в виртуальном режиме больше, чем раньше. Поэтому проблемы онлайн-отношений, с которыми они столкнулись, также проявились более остро.

Родителям рекомендуют интересоваться виртуальными друзьями своих детей, объяснять, что пользователи в Интернете могут представлять ложные данные о себе, а также объяснять детям, что нельзя сообщать личные данные незнакомым людям.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.