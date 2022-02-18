“Родина не продаётся!”: члены и сторонники Блока коммунистов и социалистов пикетируют здание правительства

“Родина не продаётся!”: члены и сторонники Блока коммунистов и социалистов пикетируют здание правительства

Десятки членов и сторонников Политического Блока коммунистов и социалистов пикетируют в эти минуты здание правительства в знак протеста намерению руководства страны продать США участок бывшего Республиканского стадиона для строительства нового офиса посольства. 

“Родина не продаётся”, “Власть к ответу”, “Требуем справедливости,” “Стадион – спортсменам”, – скандируют участники акции.

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