“Родина не продаётся!”: члены и сторонники Блока коммунистов и социалистов пикетируют здание правительства

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Десятки членов и сторонников Политического Блока коммунистов и социалистов пикетируют в эти минуты здание правительства в знак протеста намерению руководства страны продать США участок бывшего Республиканского стадиона для строительства нового офиса посольства.

“Родина не продаётся”, “Власть к ответу”, “Требуем справедливости,” “Стадион – спортсменам”, – скандируют участники акции.

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