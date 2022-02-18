“Родина не продаётся!”: члены и сторонники Блока коммунистов и социалистов пикетировали здания правительства РМ и посольства США (ВИДЕО)

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Десятки членов и сторонников Политического Блока коммунистов и социалистов пикетировали сегодня здание правительства и посольство США в знак протеста намерению руководства страны продать дипломатической миссии участок бывшего Республиканского стадиона для строительства нового офиса посольства. “Родина не продаётся”, “Власть к ответу”, “Требуем справедливости,” “Стадион – спортсменам”, – скандировали участники акции.

Майя Санду и ПДС распродают страну по кусочкам, продолжая практику режима Плахотнюка, заявил депутат БКС, член Исполкома ПСРМ Григорий Новак. Он напомнил, что социалисты попытались воспрепятствовать продаже участка бывшего стадиона посольству США, однако ПДС прибегла ко всем механизмам, включая политическое давление, КС и внешний фактор, чтобы добиться своего.

– Мы будем использовать все законные возможности, чтобы защитить права граждан и вернуть им стадион, так как то, что творит нынешняя власть, – это беспредел, – сказал Новак.

Член Исполкома ПСРМ Максим Лебединский призвал власть и внешних партнёров “держать слово, а не бросать его на ветер”.

– Просим вас обеспечить прозрачность в принятии подобных решений. Пусть народ знает, какова цена общественного имущества национального значения. Пусть каждый гражданин знает, в чём резонность продажи одного из самых важных объектов в стране по решению бывшего правительства, бежавшего из страны. Каждый гражданин должен знать, что поставлено на карту, и каков результат принятых решений, – сказал Лебединский.

Граждане Молдовы категорически против продажи участка бывшего Республиканского стадиона американскому посольству, но власть получила приказ продать эту землю, и выполняет его, подчеркнул депутат БКС Константин Старыш.

– Этот случай показывает, что эта власть не подчиняется молдавскому народу, пусть он её и избрал. Эта власть выполнит любой приказ. Я не знаю, что будет следующим. Вдруг какой-нибудь отдел какого-нибудь западного посольства захочет разместиться в Кафедральном соборе, и этому посольству отдадут его. Вдруг эта власть получит приказ начать продажу земли нашей бесценной черноземной земли иностранцам, и эта власть выполнит приказ. Вдруг завтра ей дадут приказ участвовать в какой-нибудь военной авантюре, и эта власть выполнит приказ, – заявил он.

После пикета у стен правительства участники акции, члены и сторонники Блока коммунистов и социалистов, отправились к посольству США. Вице-спикер, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча призвал руководство дипмиссии “не брать это “отравленное яблоко”, за которое когда-то голосовал коррумпированный режим Плахотнюка, и которое оставил в силе режим Санду”. Батрынча напомнил, что при принятии решения о передаче участка бывшего Республиканского стадиона посольству США было допущено множество нарушений, а мнения граждан по этому поводу и вовсе не спросили.

– Ни один гражданин РМ не знает, каковы условия и цена продажи этого участка, являющегося публичной собственностью. А объекты публичной собственности принадлежат не Санду, не Плахотнюку, а народу Республики Молдова! Мы требуем справедливости, прозрачности, уважения прав граждан, соблюдения Конституции! – подчеркнул Батрынча.

Социалист также отметил, что Санду и её команда не построили в стране ни одного учреждения, завода или дома. Закрывать школы, больницы и примарии – вот удел этого режима, добавил он. А продажа Республиканского стадиона – и вовсе попрание закона и Конституции.

– Позавчера Майя Санду встретилась с послом США, и на второй день, даже не пытаясь объяснить ничего публично, правительство принимает такое решение, без прозрачности и цены. Так нельзя управлять страной, не так должно работать Правительство РМ. Это не тот президент, который служит интересам граждан и нации, – добавил Влад Батрынча.

Участники пикета призвали посольство США уважать молдавские законы и народ РМ.

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