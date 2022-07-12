Родился в рубашке: водитель чудом уцелел после ДТП у Комрата

Родился в рубашке: водитель чудом уцелел после ДТП у Комрата

Авария произошла сегодня на трассе R-37. Водитель чудом уцелел после того, как его автомобиль перевернулся.

По данным полиции, мужчина не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с трассы и перевернулся. К счастью, неподалёку патрулировали карабинеры. Они оказали водителю помощь и вызвали “скорую”.

Автовладелец не пострадал. Все обстоятельства ДТП выясняются.

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