Родился в рубашке: водитель чудом уцелел после ДТП у Комрата

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Авария произошла сегодня на трассе R-37. Водитель чудом уцелел после того, как его автомобиль перевернулся.

По данным полиции, мужчина не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с трассы и перевернулся. К счастью, неподалёку патрулировали карабинеры. Они оказали водителю помощь и вызвали “скорую”.

Автовладелец не пострадал. Все обстоятельства ДТП выясняются.

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