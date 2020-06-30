Родился в рубашке: автомобиль перевернулся несколько раз, а водитель уцелел

Родился в рубашке: автомобиль перевернулся несколько раз, а водитель уцелел

Авария произошла сегодня днём недалеко от села Ципала Яловенского района. Машину занесло, она опрокинулась и несколько раз перевернулась.

По данным местной полиции, за рулём автомобиля Volkswagen находился 59-летний мужчина. Он не справился с управлением, в результате чего машину выкинуло на обочину, и она несколько раз перевернулась.

К месту происшествия прибыла “скорая”, однако мужчина отказался от помощи врачей, пишет deschide.md.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства ДТП.

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