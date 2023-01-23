Родился в рубашке: в Днестре чуть не утонул парень

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Инцидент произошёл на окраине Бендер.

Сообщение о том, что в водоёме около дачных участков тонет человек, поступило от прохожего. Бендерчанин заметил в ручье парня, когда тот уже не подавал признаков жизни. Мужчина сразу же обратился в милицию.

Правоохранители прибыли за пару минут. Они попытались протянуть парню палку, но не дотянулись. Тогда милиционеры бросились в воду и вытащили потерпевшего из воды на берег с помощью буксировочного троса, пишет mvdpmr.org.

В городскую больницу Бендер 18-летний юноша был доставлен в крайне тяжёлом состоянии. Его госпитализировали в отделение реанимации, сейчас жизни молодого человека ничего не угрожает.

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