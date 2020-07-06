Родила и бросила: в винограднике в Ниспоренах нашли младенца

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Инцидент произошел в понедельник вечером. Во время проведения работ на винограднике вблизи села Кристешты 54-летняя женщина обнаружила новорожденного.



Прибывшие на место врачи оказали младенцу необходимую помощь. Нашли и добровольца – мама 5-месячного малыша согласилась покормить найденыша, после чего его доставили в районную больницу Ниспорен.

Благодаря оперативным действиям правоохранителей вскоре удалось найти мать новорожденного. Это 31-летняя жительница села Кетрошень Хынчештского района. Днем, когда она была в поле, у женщины начались схватки. Она направилась к дому, но в итоге родила по дороге. Из-за отсутствия денежных средств и страха, что она не сможет вырастить еще одного ребенка (у женщины уже есть четверо детей – прим.ред.) она оставила малыша в винограднике.

Все обстоятельства случившегося выясняются.

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