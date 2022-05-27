Робу не имеет права просить о снятии иммунитета с депутатов, – Батрынча (ВИДЕО)

0

По закону просить о снятии иммунитета с депутатов имеет право только полномочный генеральный прокурор, дававший присягу в присутствии президента, а Думитру Робу лишь временно исполняет обязанности руководителя ГП и, соответственно, у него нет данного полномочия. Об этом в рамках программы “Тема” на “Первом в Молдове” говорил Влад Батрынча, отметив, что на это должны обратить внимание высшие государственные лица не только внутри страны, но и за её пределами.

– Конституция и Закон “О статусе депутата Парламента РМ” гласят, что снятия иммунитета с депутата может требовать исключительно генеральный прокурор. У нас сегодня есть незаконно отстранённый генеральный прокурор и исполняющий обязанности генерального прокурора…Снимать депутатский иммунитет либо принимать решения по Игорю Додону, потому что он защищён президентским иммунитетом, даже если он бывший президент, господин Робу как и.о. не имеет права. Это может сделать только генеральный прокурор при полноте мандата, который принёс присягу президенту. Господин Робу присягу президенту не приносил. Эта информация должна быть принята к сведению и в РМ, и за её пределами, – подытожил Влад Батрынча.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.