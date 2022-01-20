Рэйляну: У Санду семь раз была возможность обсудить с Путиным газовый вопрос. Она не использовала ни одну (ВИДЕО)

Рэйляну: У Санду семь раз была возможность обсудить с Путиным газовый вопрос. Она не использовала ни одну (ВИДЕО)

Майя Санду сознательно саботировала переговоры по газовому вопросу с Владимиром Путиным и предпочла общаться не напрямую с российским президентом, а попросила помочь договориться посредника – Ангелу Меркель. Об этом на заседании парламента заявила депутат БКС Адела Рэйляну. 

– У Санду как минимум 7 раз была возможность поговорить напрямую с российским президентом. Почему вы не обсуждаете этот вопрос на самом высоком уровне? – отметила депутат. 

Наталья Гаврилица опровергла это, заявив, что руководство страны открыто к переговорам.

Напомним, ранее Игорь Додон отметил, что у Санду не раз была возможность пообщаться с Путиным на площадках СНГ и ЕАЭС, однако она сознательно игнорировала все мероприятия.

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Комментарии (1)

  1. У Дадона были 4 года, чтобы подписать долгосрочный договор о поставках газа в Молдову! Он четыре года целовал Путина в .опу, и что? Ему было по.уй! А теперь он строит из себя спасителя нации…

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