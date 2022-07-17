Рэйляну: Почему молдаване последними узнают о том, что где-то за пределами страны решается их судьба?

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Точно так же, как преподаватели вузов и студенты узнали о так называемой “реформе высшего образования” из СМИ, все мы, граждане Молдовы, узнаём из СМИ о готовящейся реформе местного публичного управления. Причём занимается этим рабочая группа в соседней стране – в Румынии. Об этом написала на своей странице в социальной сети член исполкома ПСРМ, депутат парламента Адела Рэйляну.

– В эти выходные власти преподнесли нам очередную порцию “транспарентности”. Из интернета мы узнали, что наше “правительство тьмы” запускает новую реформу. Публично она не обсуждалась, органы местного публичного управления ничего об этом не знают, CALM не знает, граждане не знают. В то же время выясняется, что в соседней стране уже действует рабочая группа, которая определит административное устройство Республики Молдова. Как за две недели ликвидировали 4 университета, так будут ликвидировать села и районы, не спрашивая нас, – отметила Адела Рэйляну.

В связи с этим депутат обратилась к жителям нашей страны:

– Дорогие граждане, я знаю, что в эти выходные члены ПДС пройдут по нашим городам и сёлам, чтобы убедить вас в том, что они праведны и непорочны. Будьте смелее и спросите их, дорогие молдаване, почему вам открыто и честно не говорят, что они собираются делать с нашими районами и сёлами? Почему молдаване последними узнают о том, что где-то за пределами страны решается их судьба?

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