Рэйляну: ПДС получила новую пощёчину от европейских партнёров

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Новая пощёчина власти от европейских партнёров – так член Исполкома ПСРМ, депутат Партии социалистов Адела Рэйляну прокомментировала официальное письмо Совета Европы молдавским властям, в котором раскритикованы последние поправки в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах.

– Сложно найти в новейшей истории Молдовы власть, которая бы совершила столько махинаций, сколько проевропейские желтые. Получить управление под флагом демократизации и действовать как диктатор. Если бы подобное заключение Совета Европы было направлено в период «тоталитарных режимов», Скиносский холм весь был бы в палатках. Для всех политических режимов со времён независимости экспертиза Совета Европы была законом. Теперь же называемое гражданское общество превратилось в слугу власти, а экспертиза Совета Европы не имеет ценности. Больше того, эта экспертиза была отправлена властям ещё в конце прошлого года, но её скрыли. Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно. И так как аппетит приходит во время еды, кто знает, какие ещё примеры тоталитаризма нам готовят «хорошие люди» и какие времена нас ждут, – написала Рэйляну на своей странице в соцсети.

Напомним, генеральный директор по правам человека и верховенству права Совета Европы Христос Якумопулос направил официальное письмо молдавским властям, в котором высказывается скептическое отношение к последним поправкам в Кодекс аудиовизуальных медиауслуг, внесённым депутатами ПДС, итогом которых стало подчинение общественной компании парламенту. Документ, опубликованный телеграмм каналом INDEX, был вручён европейским чиновником послу Молдовы при Совете Европы Корине Кэлугэрул ещё 24 ноября 2021 года. Он содержит и приложения на 12 страницах. МИДЕИ передало письмо руководству парламента и Минюсту. До сих пор ни одно ведомство не сообщило о существовании данного послания.

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