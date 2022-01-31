Рэйляну: Без инвестиций в образование Молдова обречена на провал (ВИДЕО)

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Образование является фундаментом любого общества, а инвестиции в эту сферу – основой, на которой строится государство. Без инвестиций в людей, в их образование и в профессиональную подготовку Молдова обречена на провал. Об этом на брифинге для прессы говорила член Исполкома ПСРМ, депутат БКС Адела Рэйляну.

– ПСРМ верит в процветающее будущее Республики Молдова, а потому мы приложим все усилия, чтобы в данный момент не «экономить» на образовании, а, напротив, увеличить бюджетную поддержку этой сферы. ПСРМ и впредь будет добиваться увеличения пособий по рождению ребенка, в том числе выступать за создание материнского капитала – помощи в первые месяцы жизни малышей. Воспитание начинается в семье, поэтому нужна государственная поддержка детей. Центральные власти совместно с местными должны запустить общенациональную стратегию по созданию или реконструкции детских садов с ясельными группами. Как минимум на ближайшие 10 лет необходимо ввести мораторий на оптимизацию школ, чтобы в этот период не было закрыто ни одно образовательное учреждение, – сказала она.

Чтобы решить проблему нехватки рабочей силы на внутреннем рынке, добавила Рэйляну, необходимо развивать дуальное образование и наращивать инвестиции в профессионально-технические училища. Для этого нужно привлекать инвестиции в частный сектор, в том числе некоторых иностранных компаний, которые намерены открыть свое представительство в нашей стране. Реформа высшего образования необходима для удовлетворения новых запросов рынка труда. Важно направлять деньги и внимание государства на те области, в которых уже ощущается потребность в специалистах либо она возрастет в ближайшие десятилетия. Для этого государство должно обеспечить условия для переподготовки кадров, чтобы у каждого была возможность получить новый шанс, подчеркнула депутат БКС.

– Одновременно с инвестированием в образование на всех уровнях государство должно уделять больше внимания науке, особенно тем её отраслям, которые могут дать импульс развитию и модернизации страны, в том числе экономики. Наука также должна стать двигателем развития Республики Молдова, а не «бездонным мешком», в котором лишь исчезают государственные деньги. Другими словами, необходимо стимулировать исследования, которые помогут модернизировать Молдову. Поскольку образования без культуры не существует, ПСРМ будет продвигать политики по поддержке этой сферы, начиная от ремонта и/или открытия домов культуры или культурных центров в каждом населенном пункте, до содействия проектам, целью которых является сохранение и популяризация нашего наследия и традиций наших предков. В этом особую роль играют писатели, поэты, художники, актеры, которые должны нести элементы культуры в массы. Культура должна быть доступна не только элите, а всему народу, – заключила Адела Рэйляну.

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