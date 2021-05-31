Ряды демократов продолжают редеть: 5 примаров из Страшенского района заявили о выходе из партии

Ряды демократов продолжают редеть: 5 примаров из Страшенского района заявили о выходе из партии

Пять примаров, избранных от Демократической партии в Страшенском районе, объявили, что покидают формирование. Это примар села Греблешть Алёна Кирку, примар села Рэдень Петру Рэбдэу, примар села Кодрянка Михай Котеля, примар села Гэлешть Буду Николае и примар Пэнэшешт, родного села Павла Филипа, Валериу Бужоряну. 

Из партии также вышел районный советник Александру Трохин. Все вышеназванные выразили несогласие с происходящими внутри партии процессами и заявили, что будут независимыми.

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