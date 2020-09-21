Ряду экономических агентов грозит отключение от водопроводной сети

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Это произойдёт в том случае, если результаты проб сточных вод, взятых с 14 по 18 сентября, покажут превышение максимально допустимой концентрации загрязняющих веществ.

Временно исполняющий обязанности директора АО “Apa-Canal Chisinău” Анатолие Ликий сообщил на оперативном заседании примарии, что анализы будут готовы к 22-23 сентября, передает ipn.md.

– Мы прилагаем максимум усилий. Некоторые экономические агенты подписали контракты на очистку перегруженных вод. Со всеми пообщались, составили график, где обозначили конкретную дату, когда они будут отключены от сети, если не устранят недостатки. Работаем с каждым потребителем отдельно, – сказал Анатолие Ликий.

С 14 по 18 сентября представители АО “Apă-Canal Chișinău” посетили 23 экономических агента. По словам руководителя предприятия, в течение прошлой недели на очистных сооружениях трудились около 64 рабочих. Были выполнены работы в здании предварительной обработки, в приемном корпусе, на установке по очистке осадка и на вторичных отстойниках.

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