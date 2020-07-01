Жители ряда столичных домов останутся в четверг без воды

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На нескольких столичных улицах в четверг, 2 июля, будет приостановлена подача воды. Отключения запланированы в связи с проведением ремонтных работ.

Так, с 09:00 до 15:00 водоснабжение будет приостановлено на улицах Г. Асаки, 60-62, включая номера с дробью, Хынчештское шоссе, 20-22, включая дома с буквами. А с 09:00 до 20:00 воды не будет на улицах И. Пеливан, С. Рахманинов, А. Донич, С. Лункевич, И. Теодорович, Кэлинеску, Некулче, 30.

По завершении работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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