Ряд населённых пунктов получат статус бальнеологического курорта

Ряд населённых пунктов получат статус бальнеологического курорта

Депутаты парламента проголосовали в окончательном чтении за соответствующий законопроект.

Согласно документу, статус спа-курорта будет предоставлен постановлением правительства. В то же время предоставление данного статуса будет предлагаться местными советами по согласованию с гражданами целевого населённого пункта на основе единых технических норм, пишет moldpres.md.

Проект нацелен на экономическое и социальное развитие населённых пунктов страны, а также на рациональное и устойчивое использование лечебных минеральных веществ. Он также предполагает развитие туризма в молдавских сёлах и городах.

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