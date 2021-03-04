Ряд населённых пунктов получат статус бальнеологического курорта

0

Депутаты парламента проголосовали в окончательном чтении за соответствующий законопроект.

Согласно документу, статус спа-курорта будет предоставлен постановлением правительства. В то же время предоставление данного статуса будет предлагаться местными советами по согласованию с гражданами целевого населённого пункта на основе единых технических норм, пишет moldpres.md.

Проект нацелен на экономическое и социальное развитие населённых пунктов страны, а также на рациональное и устойчивое использование лечебных минеральных веществ. Он также предполагает развитие туризма в молдавских сёлах и городах.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.