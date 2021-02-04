Ряд населённых пунктов страны получат статус бальнеологических курортов

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Сёла и города страны, соответствующие климатическим и бальнеологическим условиям, важным для здоровья и отдыха населения, смогут получить статус курорта.

Документ, одобренный сегодня парламентом во втором чтении, гласит, что статус курортных населённых пунктов Молдовы будет предоставлен по решению правительства. В то же время предложения будут выносить и местные советы после консультаций с жителями населённого пункта на основе единых технических норм, принятых исполнительной властью, передаёт moldpres.md.

Проект также направлен на экономическое и социальное развитие населённых пунктов в стране, чтобы рационально использовать лечебные минеральные вещества и извлекать из них устойчивую прибыль. Он также предполагает развитие туризма в сёлах и городах.

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