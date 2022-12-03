Ряд категорий граждан будет платить за медстраховку такую же сумму, как и в 2022 году

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Взнос обязательного медицинского страхования в процентах от заработной платы и иных вознаграждений, удерживаемый с работающих лиц, не изменится и сохранится на уровне 9%. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции генеральный директор Национальной медицинской страховой компании (НМСК) Ион Додон. Пресс-конференция прошла в контексте того, что взнос ОМС в фиксированном размере увеличится в 2023 году до 12 636 леев.

Также ряд категорий граждан не будет платить взнос ОМС в следующем году, будучи застрахованными государством. Речь идет о детях до 18 лет, школьниках, студентах, пенсионерах, людях с тяжелой, выраженной или средней степенью ограничения возможностей, беременных, роженицах, пожилых, безработных, состоящих на учете в территориальных структурах занятости населения, тех, кто осуществляет уход за лицом на дому с тяжелыми формами ограничения возможностей, родителями, в том числе усыновителями, воспитывающими четырех и более детей, лицах из неблагополучных семей, получающих социальную помощь, лицах, пользующихся международной защитой, включенных в программу интеграции, в период ее проведения, живых донорах органов, ветеранах войны, участниках ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, пенсионерах, достигших установленного национальным законодательством пенсионного возраста, но получающих пенсию другого государства, если они не трудоустроены.

По словам главы НМСК, лица, обязанные застраховаться индивидуально путем уплаты страхового взноса в фиксированном размере, как и в 2022 году, будут обязаны уплатить страховой взнос до 31 марта 2023 года. При этом размер в фиксированной сумме останется неизменным и будет таким же, как и в прошлом году, передает moldpres.md.

– Методика расчета фиксированной суммы ОМС установлена ​​законодательством, согласно которому размер страховой суммы в фиксированном размере должен составлять 12 636 леев (11 700,0 леев (прогноз номинальной среднемесячной заработной платы на 2023 год) х 12 (месяцев) х 9,0%). Однако с учетом определенных объективных факторов на 2023 год перечисленные выше льготы будут сохранены для всех лиц, которые уплатят страховой взнос в установленный законом срок, то есть до 31 марта 2023 года, — пояснил Ион Додон.

Номинальные цены были установлены 1 декабря 2022 года Административным советом НМСК, который рассмотрел и утвердил проект Закона о фондах ОМС на следующий год. Как отметили в ведомстве, 97,2% от общего числа людей, обязанных платить фиксированную сумму взноса, выполняют свои обязательства и уплатили его в установленный законом срок — до 31 марта 2022 года. Таким образом, они будут платить взнос со льготами, его сумма остается неизменной и варьируется от 1 014 леев до 4 056 леев в зависимости от категории, к которой принадлежит человек.

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