Ряд документов и справок теперь можно получить с доставкой на дом

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Служба информационных технологий Министерства внутренних дел и Агентство электронного управления подписали договор о доставке ряда документов и справок гражданам через государственную службу MDelivery.

Теперь справки о несудимости, справки о правонарушениях (утеря регистрационных документов транспортного средства, сведений о ДТП и др.) могут быть доставлены на дом, пишет moldpres.md.

Таким образом, с помощью сервиса MDelivery у граждан есть возможность и получить документ, и одновременно заказать соответствующую услугу.

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